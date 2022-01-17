Теперь о трудовом договоре с иностранцем можно сообщить через Госуслуги

Через портал Госуслуг работодатели теперь могут электронно сообщить МВД о трудовых договорах с мигрантами. К примеру, о том, что заключили договор с иностранным работником. Или расторгли.
О новой функции «Уведомления по трудовым мигрантам» на портале рассказали в Минцифры.
С помощью сервиса работодатели могут передать в МВД сведения:
- о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами;
- об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам.
Для этого нужно заполнить на Госусулгах форму, подписать ее электронной подписью и направить в ведомство. Посещать его лично не нужно.
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