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🚎 До места работы надо добираться самостоятельно

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Рубрика Трудовое право
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Работодатель не обязан обеспечивать доставку сотрудников из дома на работу, даже если добраться на общественном транспорте они не могут.

Такое разъяснение дает Роструд.

Вопрос задала работница, которая живет в 2 километрах от места работы. Рабочий день начинается в 6 утра. Общественный транспорт в это время еще не ходит. Женщина спросила, обязан ли работодатель как-то побеспокоиться о том, чтобы она могла вовремя приехать на работу.

Роструд ответил, что в ТК такой обязанности для работодателя не прописано. Но в трудовой договор или коллективный договор такую норму можно включить.

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