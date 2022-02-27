🚎 До места работы надо добираться самостоятельно

Работодатель не обязан обеспечивать доставку сотрудников из дома на работу, даже если добраться на общественном транспорте они не могут.
Такое разъяснение дает Роструд.
Вопрос задала работница, которая живет в 2 километрах от места работы. Рабочий день начинается в 6 утра. Общественный транспорт в это время еще не ходит. Женщина спросила, обязан ли работодатель как-то побеспокоиться о том, чтобы она могла вовремя приехать на работу.
Роструд ответил, что в ТК такой обязанности для работодателя не прописано. Но в трудовой договор или коллективный договор такую норму можно включить.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.