Продажа прав на удаленный доступ к программе идет в льготные доходы IT-компании

IT-бизнес платит пониженные взносы (7,6 %) при соблюдении ряда условий. Одно из них – профильные доходы должны быть не менее 90 %. Удаленный доступ к ПО входит в профильные доходы.

Формула такая: Доля = (Доходы от IT-деятельности / Общие доходы) х 100 %

В числителе этой формулы, в том числе, будут доходы от продажи прав на использование разработанного ПО через удаленный доступ по интернету (по лицензионному договору).

Но использование этого ПО не должно быть для распространения рекламы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-15-06/8325 от 08.02.2022.