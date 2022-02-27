💳 Как будут работать Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay в России

Apple pay, Google Pay, Samsung Рay не работают только с картами банков, попавшими под самые жесткие санкции. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Открытие.
С этих банков могут не проходить платежи на карты других банков, например, на Сбер, Альфу, Тинькофф. Кроме того, если устройство для оплаты (POS-терминал) или онлайн-магазин обслуживает один из санкционных банков, платеж также может не пройти.
Специалисты советуют на всякий случай носить с собой банковскую карту, чтобы дублировать использование pay-сервисов.
С банками, под санкции не попавшими, указанные сервисы должны работать как прежде.
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