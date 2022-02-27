ВТБ поднимает ставки по ипотеке и останавливает прием заявок на рефинансирование

ВТБ поднимает ставки по ипотеке, говорится в сообщении банка.

По собственным ипотечным программам ставка в новых договорах с завтрашнего дня поднимается на 4 п.п., минимальная составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья. Срок действия кредитного решения по новым заявкам составляет теперь 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта включительно.

В связи с резким ростом ставок на рынке временно приостанавливается оформление рефинансирования.

Сохраняются условия по льготным программам и сроки действия решений по ним без изменений - ставка по ипотеке с господдержкой составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке – 0,1%, по «семейной» – от 4,7% (от 4,3% в ДФО).