Российские биржи завтра: СПБ остановит торги, МВБ торгует с 17:30

C 28 февраля 2022 года Московская биржа планирует проводить торги иностранными акциями в Режиме основных торгов T+ с расчетами в рублях и долларах США в период с 17:30 до 23:50 мск.

СПБ биржа 28 февраля приостановит торги в основном режиме.

О времени возобновления торгов в режиме основных торгов будет сообщено дополнительно.