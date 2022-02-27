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Российские биржи завтра: СПБ остановит торги, МВБ торгует с 17:30

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Рубрика Инвестиции
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C 28 февраля 2022 года Московская биржа планирует проводить торги иностранными акциями в Режиме основных торгов T+ с расчетами в рублях и долларах США в период с 17:30 до 23:50 мск.

СПБ биржа 28 февраля приостановит торги в основном режиме.

О времени возобновления торгов в режиме основных торгов будет сообщено дополнительно.

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