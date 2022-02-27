Российские биржи завтра: СПБ остановит торги, МВБ торгует с 17:30

C 28 февраля 2022 года Московская биржа планирует проводить торги иностранными акциями в Режиме основных торгов T+ с расчетами в рублях и долларах США в период с 17:30 до 23:50 мск.
СПБ биржа 28 февраля приостановит торги в основном режиме.
О времени возобновления торгов в режиме основных торгов будет сообщено дополнительно.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.