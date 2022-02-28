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Выручку в иностранной валюте надо будет обязательно продавать

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Рубрика Валютные операции
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Резиденты должны будут обязательно продавать до 80% выручки в иностранной валюте, те же решения будут и для физлиц. Новость дополняется.

Вот какие новости есть на данный момент:

  • Будет принято решение по введению в РФ с 28 февраля обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов.
  • С 28 февраля граждан РФ могут обязать конвертировать в рубли 80% дохода в иностранной валюте.

В частности, в валюте выручка может быть у компаний, работающих с ВЭД. А у физлиц, к примеру, у инвесторов.

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