Выручку в иностранной валюте надо будет обязательно продавать

Резиденты должны будут обязательно продавать до 80% выручки в иностранной валюте, те же решения будут и для физлиц. Новость дополняется.

Вот какие новости есть на данный момент:

Будет принято решение по введению в РФ с 28 февраля обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов.

С 28 февраля граждан РФ могут обязать конвертировать в рубли 80% дохода в иностранной валюте.

В частности, в валюте выручка может быть у компаний, работающих с ВЭД. А у физлиц, к примеру, у инвесторов.