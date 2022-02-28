За прошлый год стали чаще привлекать к субсидиарке

В 2021 году привлекли к субсидиарке по 46% заявлений, а в 2020-м — по 35%. И другие цифры по банкротствам за прошлый год.
По информации из Единого реестра о банкротствах:
- Число банкротств компаний по сравнению с прошлым годом выросло до 10 349 (на 3,9%), суды ввели 8,5 тысяч процедур наблюдения, число реструктуризаций увеличилось на 3,5%.
- В прошлом году по банкротствам компаний в реестры включены требования на 4487,2 млрд рублей, удовлетворено требований на 159,1 млрд рублей.
- Подано более 6,8 тысяч заявлений о привлечении к субсидиарке, 46% из них удовлетворены.
- Если сравнивать с позапрошлым годом, то в 2020 заявлений о субсидиарке было 6,6 тысяч, удовлетворили 35% из них.
По материалам канала «Субсидиарная ответственность».
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