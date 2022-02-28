Упростили выдачу субсидий на НИОКР

Теперь компаниям будет проще оформить субсидию на НИОКР для инновационных проектов (современных технологий).

Принято постановление, упрощающее правила по таким субсидиям.

Увеличили срок для устранения нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов — с 6 месяцев до года. Снизили требования по минимальному объему реализации приоритетной инновационной продукции с 5 до 3 размеров запрашиваемой субсидии.

Даже при таком уменьшении сумма налогов все равно будет больше суммы запрашиваемой субсидии, сообщили в кабмине.

Всего за 3 года на эти субсидии из бюджета выделят 19 млрд рублей.