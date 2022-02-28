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Упростили выдачу субсидий на НИОКР

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Рубрика Экономика России
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Теперь компаниям будет проще оформить субсидию на НИОКР для инновационных проектов (современных технологий).

Принято постановление, упрощающее правила по таким субсидиям.

Увеличили срок для устранения нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов — с 6 месяцев до года.

Снизили требования по минимальному объему реализации приоритетной инновационной продукции с 5 до 3 размеров запрашиваемой субсидии.

Даже при таком уменьшении сумма налогов все равно будет больше суммы запрашиваемой субсидии, сообщили в кабмине.

Всего за 3 года на эти субсидии из бюджета выделят 19 млрд рублей.

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