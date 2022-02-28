ЦБ будет скупать золото на внутреннем рынке с сегодняшнего дня

ЦБ с 28 февраля решил возобновить покупку золота на внутреннем рынке. Цена покупки золота будет определяться на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.
«Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM)», — сообщил регулятор.
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