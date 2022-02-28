Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Пять обязательных ФСБУ в 2022 году: пройдите курс повышения квалификации

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ФСБУ
Версия для печати

Всем бухгалтерам в этом году нужно работать уже с пятью новыми ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». По старыс правилам работать уже нельзя.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока с 1 марта, обучение онлайн. А в итоге выдаем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.

Преподаватели:

  • Сергей Верещагин, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
  • Елена Васильева, аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.
  • Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
  • Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Записывайтесь скорее, старт потока уже завтра.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить