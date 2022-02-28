Титов просит ЦБ помочь малому и среднему бизнесу

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в ЦБ с предложением прямо запретить банкам ухудшать условия по кредитам для малого и среднего бизнеса. В данный момент ЦБ только рекомендовал банкам так не делать.

«ЦБ уже разрешил коммерческим банкам не ухудшать условия кредитования корпоративных заемщиков, несмотря на нормативы резервирования, однако этого недостаточно. Нужен прямой запрет на такое ухудшение», — сказал Титов.

Уполномоченный надеется, что малый и средний бизнес не обделят вниманием в новой программе господдержки. И обратился к российскому бизнесу с призывом «сохранять спокойствие и не впадать в панику». Главное, по его словам, сохранить свое дело и рабочие места.

По материалам «ТАСС».