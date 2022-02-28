Объем налички в российском обороте за 25 февраля вырос на рекордные 1,4 трлн рублей

Объем наличных денег в обороте по стране за прошлую пятницу увеличился на рекордные 1,39 трлн руб.

Это следует из статистики ЦБ.

Столько наличности в экономику через банки не вбрасывали, как минимум. с 2011 года (до этого года статистику не вели. На пике кризиса 2014 года, после резкого повышения ключевой ставки до 17%, объем наличности вырос на 209,2 млрд руб. 18 декабря, и на 490,6 млрд руб. 19 декабря.

По материалам «РБК».

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