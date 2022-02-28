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Если у кредита плавающая ставка, ее пересчитают. Но таких кредитов почти нет

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Рубрика Банки
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Финансовая система России будет работать беспребойно, банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед клиентами. Средства на счетах сохранены, операции доступны. По кредитам с фиксированной ставкой банки не могут менять условия.

Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, она уточнила, что в условиях роста ключевой ставки (с 9,5% до 20%), увеличиваются платежи с плавающими ставками. В рознице таких кредитов практически нет, в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании минимум.

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