Минфин США запретил операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России

По мнению ведомства, запрет операций с российским ЦБ должен обездвижить любые активы российского Центробанка, которые находятся в США.
Кроме того, Вашингтон также ввел санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.
Об этом сказано на сайте американского Минфина.
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