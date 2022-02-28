Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Минфин США запретил операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

По мнению ведомства, запрет операций с российским ЦБ должен обездвижить любые активы российского Центробанка, которые находятся в США.

Кроме того, Вашингтон также ввел санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.

Об этом сказано на сайте американского Минфина.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить