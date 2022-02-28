Минфин США запретил операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России

По мнению ведомства, запрет операций с российским ЦБ должен обездвижить любые активы российского Центробанка, которые находятся в США.

Кроме того, Вашингтон также ввел санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.

Об этом сказано на сайте американского Минфина.