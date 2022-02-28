Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

СПБ биржа запустит торги после 17:00

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

Торги на СПБ бирже 28 февраля начнутся в 17:00 Мск, торги ценными бумагами компаний с листингом на LSE 28 февраля проводиться не будут.

«СПБ Биржа начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагам в режиме основных торгов не ранее 17:00 Мск», — говорится в сообщении пресс-службы.

О точном времени начала торгов сообщат позже.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить