СПБ биржа запустит торги после 17:00

Торги на СПБ бирже 28 февраля начнутся в 17:00 Мск, торги ценными бумагами компаний с листингом на LSE 28 февраля проводиться не будут.
«СПБ Биржа начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагам в режиме основных торгов не ранее 17:00 Мск», — говорится в сообщении пресс-службы.
О точном времени начала торгов сообщат позже.
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