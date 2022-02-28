СПБ биржа запустит торги после 17:00

Торги на СПБ бирже 28 февраля начнутся в 17:00 Мск, торги ценными бумагами компаний с листингом на LSE 28 февраля проводиться не будут.

«СПБ Биржа начнёт торги российскими и иностранными ценными бумагам в режиме основных торгов не ранее 17:00 Мск», — говорится в сообщении пресс-службы.

О точном времени начала торгов сообщат позже.