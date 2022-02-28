«Яндекс» не планирует сокращать сотрудников. Но и новых пока не набирают

В «Яндексе» собираются выплатить дополнительную зарплату всем сотрудникам (включая стажеров) в ближайшее время.

«Что касается найма — мы приняли решение поставить его на паузу на ближайшие две недели», — отметили в «Яндексе».

Кроме того, 27 февраля управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объявил, что компания отправит сотрудников на удалёнку, «учитывая, что многим сейчас морально тяжело и хотелось бы больше быть с семьёй».

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