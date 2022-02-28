Франция собирается забрать виллы, яхты и автомобили российских олигархов

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал провести полную инвентаризацию вилл, яхт и люксовых автомобилей россиян, попавших в санкционный список.
В дальнейшем их собираются изымать.
«Мы также выявим россиян, у которых есть активы во Франции и которые могли бы быть добавлены в европейский санкционный список по причине их близости к российской власти», — заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
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