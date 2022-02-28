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Мосбиржа отменила на 1 марта торги акциями

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Рубрика Ценные бумаги
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Центробанк решил не возобновлять завтра торги акциями на Московской бирже.

Но торги валютой будут.

Не будет торгов:

  • в секции фондового рынка;
  • в секции срочного рынка;
  • в секции рынка СПФИ.

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже.

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