Мосбиржа отменила на 1 марта торги акциями

Центробанк решил не возобновлять завтра торги акциями на Московской бирже.
Но торги валютой будут.
Не будет торгов:
- в секции фондового рынка;
- в секции срочного рынка;
- в секции рынка СПФИ.
Ранее сообщалось, что с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже.
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