Мосбиржа отменила на 1 марта торги акциями

Центробанк решил не возобновлять завтра торги акциями на Московской бирже.

Но торги валютой будут.

Не будет торгов:

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже.

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