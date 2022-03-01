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6-НДФЛ за 2021 год налоговики проверят по новым правилам

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Рубрика 6-НДФЛ
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Сегодня последний день сдачи 6-НДФЛ за 2021 год. Отчет сдают на новом бланке и проверять его будут по-новому.

Для новой формы отчета ФНС обновила контрольные соотношения.

Они доведены письмом № БС-4-11/1981@ от 18.02.2022.

Таблица с контрольными соотношениями (КС) — здесь.

В частности, в обновленной 6-НДФЛ появилась строка 155, где отражается налог на прибыль, подлежащий зачету.

Для нее есть КС: строка 155 не может быть больше строки 141.

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