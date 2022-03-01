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Могут снизить НДС на продукты и повысить зарплаты и пенсии

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Рубрика НДС
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Снижение НДС для жизненно важных отраслей экономики — одна из мер поддержки бизнеса, которые сейчас разрабатывают в Госдуме.

В частности, планируют снизить НДС на продукты питания.

Эта мера поможет снизить цены на товары первой необходимости, сказал депутат от «СР» Дмитрий Гусев.

Он также заявил, что нужно регулировать цены в строительной отрасли, которые сильно подскочили.

Еще одна мера, которую следует применить в случае высокой инфляции — индексация зарплат и пенсий, отметил депутат.

Меры поддержки бизнеса и населения станет главной на заседании совета Госдумы 14 марта, пишут «Известия».

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