Mastercard заблокировала доступ к системе для ряда банков

Mastercard решила заблокировать доступ к своей платежной системе для «множества финансовых учреждений». Каких конкретно — не уточняется.
Это сделано в рамках санкционных распоряжений.
«Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», — говорится в сообщении компании.
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