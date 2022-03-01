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Mastercard заблокировала доступ к системе для ряда банков

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Рубрика Банковские карты
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Mastercard решила заблокировать доступ к своей платежной системе для «множества финансовых учреждений». Каких конкретно — не уточняется.

Это сделано в рамках санкционных распоряжений.

«Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», — говорится в сообщении компании.

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