Российские компании сообщают о проблемах с оплатой через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay

В РЖД сообщили, что при оплате билетов через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут быть трудности. То же самое сообщили клиентам в М.Видео. Советуют вводить данные карты или платить наличкой.

Если такие проблемы возникают, людям советуют платить стандартным способом с вводом данных банковской карты.

Подобное сообщили и клиентам в М.Видео.