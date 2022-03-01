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Российские компании сообщают о проблемах с оплатой через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay

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Рубрика Платежные системы
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В РЖД сообщили, что при оплате билетов через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут быть трудности. То же самое сообщили клиентам в М.Видео. Советуют вводить данные карты или платить наличкой.

Если такие проблемы возникают, людям советуют платить стандартным способом с вводом данных банковской карты.

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Подобное сообщили и клиентам в М.Видео.

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