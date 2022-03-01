Попавшие под санкции Фридман и Авен вышли из совета директоров Альфа-Банка

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которых включили в санкционный список ЕС, выйдут из совета директоров Альфа-банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Кроме того, совет директоров банка также покидают бизнесмены Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий.
Возглавит совет директоров президент Альфа-банка Сысуев.
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