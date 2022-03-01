На социально значимые товары ограничат наценку не более 5%

«Ашан», «Атак», «О`Кей» и «Магнит» ограничат до 5% наценки на хлеб, молочку, сахар и овощи «борщевого набора».

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора», — говорится в сообщении.

При этом ООО «О`Кей» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») вводит ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail — с 3 марта 2022 года.

По материалам «РИА Новости».

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