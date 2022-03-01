⚡ Путин запретил вывозить из страны наличную валюту более 10 тыс. долларов

Со 2 марта запрещен вывоз из России иностранной наличной валюты в сумме более 10 тыс. долларов США.
Владимир Путин издал указо дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ.
Президент также ввел со 2 марта особый порядок ряда сделок резидентов РФ с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами.
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