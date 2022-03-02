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О господдержке бизнеса можно узнать на специальном портале

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Рубрика Субсидии для бизнеса
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Все субсидии, которые бизнес может получить из федерального бюджета на конкурсной основе, собраны в одном месте.

На специальном портале осуществляется отбор получателей субсидий.

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Для участия в отборе надо иметь личный кабинет на Госуслугах, где также есть информация о субсидиях.

Бизнес может подать заявку на отбор на субсидию через Госуслуги. Причем заявка формируется уже в предзаполненном виде. То есть часть полей с данными о компании или ИП уже заполнены, надо добавить лишь недостающие данные.

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