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Как направить обращение в ФНС: 7 способов

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Рубрика Новости ФНС
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Можно отправить налоговикам бумажное письмо почтой, или бросить его в коробку в здании инспекции. А можно отправить электронное сообщение.

Налоговики рассказали, какими способами и в какой форме физлица могут обратиться в налоговую инспекцию.

Вот перечень способов:

  • в письменной форме по почте на адрес налоговой инспекции;
  • в электронной форме (без электронной подписи) с сайта ФНС через сервис «Обратиться в ФНС России»;
  • в электронной форме (без электронной подписи) с сайта ФНС через личный кабинет;
  • в электронной форме (с усиленной КЭП) по ТКС;
  • в электронной форме через портал госуслуг;
  • по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС 8 800-222-2222;
  • через боксы для приема бумажной входящей корреспонденции, установленные в налоговых инспекциях.

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