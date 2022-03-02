Как направить обращение в ФНС: 7 способов

Можно отправить налоговикам бумажное письмо почтой, или бросить его в коробку в здании инспекции. А можно отправить электронное сообщение.

Налоговики рассказали, какими способами и в какой форме физлица могут обратиться в налоговую инспекцию.

Вот перечень способов: в письменной форме по почте на адрес налоговой инспекции;

в электронной форме (без электронной подписи) с сайта ФНС через сервис «Обратиться в ФНС России»;

в электронной форме (без электронной подписи) с сайта ФНС через личный кабинет;

в электронной форме (с усиленной КЭП) по ТКС;

в электронной форме через портал госуслуг;

по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС 8 800-222-2222;

через боксы для приема бумажной входящей корреспонденции, установленные в налоговых инспекциях.