Как направить обращение в ФНС: 7 способов

Можно отправить налоговикам бумажное письмо почтой, или бросить его в коробку в здании инспекции. А можно отправить электронное сообщение.
Налоговики рассказали, какими способами и в какой форме физлица могут обратиться в налоговую инспекцию.
Вот перечень способов:
- в письменной форме по почте на адрес налоговой инспекции;
- в электронной форме (без электронной подписи) с сайта ФНС через сервис «Обратиться в ФНС России»;
- в электронной форме (без электронной подписи) с сайта ФНС через личный кабинет;
- в электронной форме (с усиленной КЭП) по ТКС;
- в электронной форме через портал госуслуг;
- по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС
8 800-222-2222;
- через боксы для приема бумажной входящей корреспонденции, установленные в налоговых инспекциях.
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