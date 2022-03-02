ЦБ не будет сегодня проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка

Банк России решил не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, сообщает регулятор.
Также не будет торгов в секциях:
- срочного рынка (кроме денежной секции);
- товарной секции (драгметаллы);
- рынка СПФИ.
Режим работы биржи на 3 марта будет объявлен завтра утром.
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