ЦБ не будет сегодня проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка

Банк России решил не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, сообщает регулятор.

Также не будет торгов в секциях:

Режим работы биржи на 3 марта будет объявлен завтра утром.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>