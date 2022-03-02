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ЦБ не будет сегодня проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка

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Рубрика Ценные бумаги
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Банк России решил не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, сообщает регулятор.

Также не будет торгов в секциях:

  • срочного рынка (кроме денежной секции);
  • товарной секции (драгметаллы);
  • рынка СПФИ.

Режим работы биржи на 3 марта будет объявлен завтра утром.

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