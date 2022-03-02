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Стало известно, сколько потеряет Apple от ухода из России

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Рубрика Экономика России
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Доля Apple в январе 2022 года на российском рынке смартфонов составляла 16,8% в штучном выражении и 44,6% в денежном. Такую оценку дала сеть «Связной».

А в 2021, по оценке ритейлера, было продано 4,4 млн смартфонов Apple на 333,6 млрд руб. Это на 20% больше в штучном выражении и на 52% в денежном, чем в 2020-м.

По материалам «Коммерсантъ».

Читайте также: Apple прекратила продажи в России через официальный сайт.

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