Спрос на новостройки вырос в 2 раза

После повышения ключевой ставки до 20% количество просмотров объявлений о продаже недвижимости выросло в 1,5-2 раза. Смотрят либо покупатели с наличкой, либо те, кому одобрили ипотеку до 20-х чисел февраля.

Как сообщает «Циан», средние цены на жилье тоже ускорили рост — в столицах они выросли до 1,5% в недельном выражении. А спрос на новостройки вырос на 50%.