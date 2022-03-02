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Спрос на новостройки вырос в 2 раза

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Рубрика Общество. Люди. События
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После повышения ключевой ставки до 20% количество просмотров объявлений о продаже недвижимости выросло в 1,5-2 раза. Смотрят либо покупатели с наличкой, либо те, кому одобрили ипотеку до 20-х чисел февраля.

Как сообщает «Циан», средние цены на жилье тоже ускорили рост — в столицах они выросли до 1,5% в недельном выражении. А спрос на новостройки вырос на 50%.

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