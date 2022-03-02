У кого вы получали банковские гарантии? Расскажите «Клерку»

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Рубрика Банки
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Интересуемся, чьими услугами для получения банковских гарантий вы пользуетесь, для нашего «Рейтинга компаний».

Банковские гарантии, в частности, очень нужны в госзакупках — государственный или муниципальный заказчик часто вносит такое требование в аукционную документацию. Это соглашения, по которым банк обязуется взять на себя выплату долга клиента, если тот сам не сможет.

Просим поучаствовать в нашем опросе.

Если есть что о них рассказать, пишите отзывы в «Рейтинг».

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