В Совфеде предложили бесплатно давать квартиры многодетным семьям

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Рубрика Общество. Люди. События
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Спикер СФ Валентина предложила бесплатно выделять многодетным семьям квартиры. А также строить побольше жилья и развивать социальный наем.

«Да, разные возможности [у регионов], но, тем не менее, это нужно сделать правилом», — сказала она.

Она также добавила, что, если нет у государства возможности сразу давать жилье инвалидам, ветеранам, социально незащищенным людям — нужно давать жилье с социальным наймом.

«Давайте развивать соцнайм, строить побольше жилья, которое можно снять по доступной цене», — подчеркнула Матвиенко.

По материалам «Интерфакс».

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