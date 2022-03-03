Предлагают отменить пени по налоговым долгам и списать бизнесу ковидные кредиты

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Рубрика Малый бизнес
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На заседании Московского делового собрания, которое прошло в службе бизнес-омбудсмена, обсудили новые возможные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности, предложены такие меры:

  • мораторий на повышение ставок по действующим кредитам;
  • мораторий на выплату основного долга по кредиту (гасить только проценты);
  • отказ от начисления пеней по налоговым долгам;
  • мораторий на все проверки;
  • приостановка новых этапов введения маркировки товаров;
  • для высокотехнологичных компаний — отсрочка в 30 дней для обязательной продажи валютной выручки;
  • списание кредитов, выданных по программе ФОТ 3.0;
  • снижение до 1 % предельной ставки эквайринга;
  • мораторий на штрафные санкции за нарушение госконтрактов;
  • ускорение до 2–3 дней времени сертификации продукции;
  • ограничение вывоза сырья, которое необходимо для российской промышленности и которого не хватает на рынке.

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