Предлагают отменить пени по налоговым долгам и списать бизнесу ковидные кредиты

На заседании Московского делового собрания, которое прошло в службе бизнес-омбудсмена, обсудили новые возможные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности, предложены такие меры:

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