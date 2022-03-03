Предлагают отменить пени по налоговым долгам и списать бизнесу ковидные кредиты

На заседании Московского делового собрания, которое прошло в службе бизнес-омбудсмена, обсудили новые возможные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
В частности, предложены такие меры:
- мораторий на повышение ставок по действующим кредитам;
- мораторий на выплату основного долга по кредиту (гасить только проценты);
- отказ от начисления пеней по налоговым долгам;
- мораторий на все проверки;
- приостановка новых этапов введения маркировки товаров;
- для высокотехнологичных компаний — отсрочка в 30 дней для обязательной продажи валютной выручки;
- списание кредитов, выданных по программе ФОТ 3.0;
- снижение до 1 % предельной ставки эквайринга;
- мораторий на штрафные санкции за нарушение госконтрактов;
- ускорение до 2–3 дней времени сертификации продукции;
- ограничение вывоза сырья, которое необходимо для российской промышленности и которого не хватает на рынке.
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