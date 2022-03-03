Чтобы купить валюту на бирже, физлица теперь будут платить 30% комиссии брокерам

Центробанк предписал брокерам с 3 марта брать не менее 30% комиссию при покупке физлицами на бирже долларов, фунтов, евро.

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — заявили в ЦБ.

По материалам «РИА Новости».

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