При низких чистых активах не надо будет уменьшать уставный капитал ООО

Снижение стоимости чистых активов ООО ниже размера уставного капитала не будет иметь значения в 2022 году.

Вносят поправки в закон № 14-ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью. Правительственный законопроект находится в Госдуме.

Сейчас в такой ситуации надо предпринять что-то одно:

уменьшить уставный капитал;

ликвидировать ООО.

В 2022 году это правило отменяется.

Аналогичная поправка внесена и для акционерных обществ.