При низких чистых активах не надо будет уменьшать уставный капитал ООО

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Снижение стоимости чистых активов ООО ниже размера уставного капитала не будет иметь значения в 2022 году.

Вносят поправки в закон № 14-ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью. Правительственный законопроект находится в Госдуме.

Сейчас в такой ситуации надо предпринять что-то одно:

  • уменьшить уставный капитал;
  • ликвидировать ООО.

В 2022 году это правило отменяется.

Аналогичная поправка внесена и для акционерных обществ.

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