При низких чистых активах не надо будет уменьшать уставный капитал ООО

Снижение стоимости чистых активов ООО ниже размера уставного капитала не будет иметь значения в 2022 году.
Вносят поправки в закон № 14-ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью. Правительственный законопроект находится в Госдуме.
Сейчас в такой ситуации надо предпринять что-то одно:
- уменьшить уставный капитал;
- ликвидировать ООО.
В 2022 году это правило отменяется.
Аналогичная поправка внесена и для акционерных обществ.
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