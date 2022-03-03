Власти будут вводить дополнительные отсрочки и рассрочки по уплате налогов

В НК пропишут полномочия правительства в 2022 году издавать нормативные акты о продлении сроков уплаты налогов.

Законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму.

Аналогичное правило было в 2020 году.

Такое продление может быть для отдельных налогоплательщиков (в зависимости от ОКВЭД).

Власти могут продлить: срок уплаты налогов;

срок сдачи отчетов;

срок исполнения требования.

Кроме того, могут отменить штрафы за опоздание со сдачей отчетов, а также отменить или перенести налоговые проверки.