Власти будут вводить дополнительные отсрочки и рассрочки по уплате налогов

В НК пропишут полномочия правительства в 2022 году издавать нормативные акты о продлении сроков уплаты налогов.
Законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму.
Аналогичное правило было в 2020 году.
Такое продление может быть для отдельных налогоплательщиков (в зависимости от ОКВЭД).
Власти могут продлить:
- срок уплаты налогов;
- срок сдачи отчетов;
- срок исполнения требования.
Кроме того, могут отменить штрафы за опоздание со сдачей отчетов, а также отменить или перенести налоговые проверки.
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