Власти будут вводить дополнительные отсрочки и рассрочки по уплате налогов

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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В НК пропишут полномочия правительства в 2022 году издавать нормативные акты о продлении сроков уплаты налогов.

Законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму.

Аналогичное правило было в 2020 году.

Такое продление может быть для отдельных налогоплательщиков (в зависимости от ОКВЭД).

Власти могут продлить:

  • срок уплаты налогов;
  • срок сдачи отчетов;
  • срок исполнения требования.

Кроме того, могут отменить штрафы за опоздание со сдачей отчетов, а также отменить или перенести налоговые проверки.

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