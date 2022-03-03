Список регионов, где отменили QR-коды

Коронавирусные ограничения по стране постепенно снимают, и мы решили составить список регионов, в которых отменили QR-коды. Будем его обновлять по мере поступления информации.
Регионы, где QR-коды отменены, помечены знаком 🌞. Конкретные требования по регионам смотрите в нормативке.
- Алтайский край 🌞
- Амурская область
- Архангельская область 🌞
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Вологодская область 🌞
- Воронежская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край 🌞
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область 🌞
- Калужская область
- Камчатский край
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кемеровская область 🌞
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край 🌞
- Крым 🌞
- Курганская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область 🌞, со 2 марта
- Магаданская область
- Москва 🌞, с 3 марта
- Московская область 🌞
- Мурманская область
- Ненецкий автономный округ
- Нижегородская область 🌞
- Новгородская область
- Новосибирская область 🌞
- Омская область 🌞
- Оренбургская область
- Орловская область 🌞
- Пензенская область
- Пермский край 🌞
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Алтай
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия 🌞
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Калмыкия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордови
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Северная Осетия — Алания
- Республика Татарстан 🌞
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область 🌞
- Самарская область
- Санкт-Петербург 🌞, с 4 марта
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Севастополь
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
- Челябинская область 🌞
- Чеченская Республика
- Чувашская Республика
- Чукотский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ 🌞
- Ярославская область
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