Список регионов, где отменили QR-коды

Коронавирусные ограничения по стране постепенно снимают, и мы решили составить список регионов, в которых отменили QR-коды. Будем его обновлять по мере поступления информации.

Регионы, где QR-коды отменены, помечены знаком 🌞. Конкретные требования по регионам смотрите в нормативке.

Алтайский край 🌞 Амурская область Архангельская область 🌞 Астраханская область Белгородская область Брянская область Владимирская область Вологодская область 🌞 Воронежская область Еврейская автономная область Забайкальский край 🌞 Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калининградская область 🌞 Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Кемеровская область 🌞 Кировская область Костромская область Краснодарский край Красноярский край 🌞 Крым 🌞 Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область 🌞, со 2 марта Магаданская область Москва 🌞, с 3 марта Московская область 🌞 Мурманская область Ненецкий автономный округ Нижегородская область 🌞 Новгородская область Новосибирская область 🌞 Омская область 🌞 Оренбургская область Орловская область 🌞 Пензенская область Пермский край 🌞 Приморский край Псковская область Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия 🌞 Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордови Республика Саха (Якутия) Республика Северная Осетия — Алания Республика Татарстан 🌞 Республика Тыва Республика Хакасия Ростовская область Рязанская область 🌞 Самарская область Санкт-Петербург 🌞, с 4 марта Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Севастополь Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Тюменская область Удмуртская Республика Ульяновская область Хабаровский край Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Челябинская область 🌞 Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ 🌞 Ярославская область