Можно будет не платить по кредитам до 30 сентября

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Рубрика Кредиты
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С 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года заемщики могут обратиться в банк с требованием о кредитных каникулах.

При этом если человек уже оформлял кредитные каникулы в 2020 году (по «ковидным» законам), он может еще раз оформить их в 2022 году.

Законопроект с такими поправками внесен в Госдуму.

Кредитные каникулы, как и в 2020 году, работают как для физлиц, так и для бизнеса (субъектов МСП).

Речь идет о заемщиках, заключивших кредитный договор до 1 марта 2022 года.

Правом на такое обращение в банк наделяются заемщики при соблюдении ряда условий:

  • размер кредита не должен превышать максимального размера, установленного правительством;
  • доход заемщика за месяц до обращения снизился на 30 % по сравнению с его среднемесячным доходом за год до обращения;
  • в отношении этого заемщика не действует аналогичный льготный период.

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