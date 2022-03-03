Можно будет не платить по кредитам до 30 сентября

С 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года заемщики могут обратиться в банк с требованием о кредитных каникулах.

При этом если человек уже оформлял кредитные каникулы в 2020 году (по «ковидным» законам), он может еще раз оформить их в 2022 году.

Законопроект с такими поправками внесен в Госдуму.

Кредитные каникулы, как и в 2020 году, работают как для физлиц, так и для бизнеса (субъектов МСП).

Речь идет о заемщиках, заключивших кредитный договор до 1 марта 2022 года.

Правом на такое обращение в банк наделяются заемщики при соблюдении ряда условий:

размер кредита не должен превышать максимального размера, установленного правительством;

доход заемщика за месяц до обращения снизился на 30 % по сравнению с его среднемесячным доходом за год до обращения;

в отношении этого заемщика не действует аналогичный льготный период.