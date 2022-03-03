Что бухгалтеру важно срочно сделать по ВЭД в свете последних запретов: бесплатный вебинар

В последние дни в сфере ВЭД происходят огромные изменения, которые нужно учитывать бухгалтерам в работе. Поскольку обычно бухгалтеры отвечают за документооборот по валютному контролю и за валютные операции компании.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Все последние изменения по ВЭД: что нужно сделать сейчас и срочно». Он пройдет 15 марта, начало в 11:00 по Москве. Обучение онлайн.

Обсудим на вебинаре:

как избежать штрафов со стороны валютного контроля;

обязательная продажа 80% валютной выручки;

запрет предоставлять займы в валюте иностранцам;

запрет на вывоз наличной валюты в сумме более $10 тысяч;

другие валютные запреты последних дней.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains.

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