Что бухгалтеру важно срочно сделать по ВЭД в свете последних запретов: бесплатный вебинар

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Рубрика ВЭД
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В последние дни в сфере ВЭД происходят огромные изменения, которые нужно учитывать бухгалтерам в работе. Поскольку обычно бухгалтеры отвечают за документооборот по валютному контролю и за валютные операции компании.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Все последние изменения по ВЭД: что нужно сделать сейчас и срочно». Он пройдет 15 марта, начало в 11:00 по Москве. Обучение онлайн.

Обсудим на вебинаре:

  • как избежать штрафов со стороны валютного контроля;
  • обязательная продажа 80% валютной выручки;
  • запрет предоставлять займы в валюте иностранцам;
  • запрет на вывоз наличной валюты в сумме более $10 тысяч;
  • другие валютные запреты последних дней.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains.

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