Цена за флагманский iPhone в официальном магазине — 239 990 рублей

В Москве возобновил работу магазин Re:Store. За флагманский iPhone предлагают заплатить 239 990 рублей.

Как пишут в телеграм-канале «Пул № 3»: «Re:Store в Москве открылся, но с такими ценами мог бы этого и не делать».

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