Цена за флагманский iPhone в официальном магазине — 239 990 рублей

В Москве возобновил работу магазин Re:Store. За флагманский iPhone предлагают заплатить 239 990 рублей.
Как пишут в телеграм-канале «Пул № 3»: «Re:Store в Москве открылся, но с такими ценами мог бы этого и не делать».
Читайте также: Сanon, Н&M, Farfetch Limited приостановили продажи и деятельность в России.
Привет, Гость!
Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.