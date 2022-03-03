Сanon, Н&M, Farfetch Limited приостановили продажи и деятельность в России

Крупный ретейлер одежды Н&M, компания Сanon и маркетплейс модных товаров Farfetch Limited приостановили работу в России. В компаниях решение объясняют колебаниями валютных курсов.

H&M — шведская компания, управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работает более 150 точек продаж, по числу открытых магазинов H&M в мире это седьмое место.

Farfetch Limited — маркетплейс модных товаров категории люкс, доступный в 190 странах. Canon — технологическая компания, в сфере работы с изображениями. Принтеры, фотоаппараты, другая техника.

Также американская компания Nike прекратила поставку товаров в Россию и американский автоконцерн Ford приостановил деятельность в РФ.

Читайте также: Apple прекратила продажи в России через официальный сайт.

А у нас все наоборот, «Клерк» снижает цены.Лучшие эксперты ответят на вопросы про наличку, вклады, займы, договоры, спасают бухгалтеров и бизнес. Экстренные онлайн-курсы, вебинары для бухгалтеров. Больше разборов новой нормативки.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>