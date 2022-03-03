Сanon, Н&M, Farfetch Limited приостановили продажи и деятельность в России

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Рубрика Экономика России
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Крупный ретейлер одежды Н&M, компания Сanon и маркетплейс модных товаров Farfetch Limited приостановили работу в России. В компаниях решение объясняют колебаниями валютных курсов.

H&M — шведская компания, управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работает более 150 точек продаж, по числу открытых магазинов H&M в мире это седьмое место.

Farfetch Limited — маркетплейс модных товаров категории люкс, доступный в 190 странах. Canon — технологическая компания, в сфере работы с изображениями. Принтеры, фотоаппараты, другая техника.

Также американская компания Nike прекратила поставку товаров в Россию и американский автоконцерн Ford приостановил деятельность в РФ.

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