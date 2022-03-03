Производитель игрушек Lego приостанавливает поставки в Россию

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Рубрика Экономика России
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Датский производитель игрушек Lego приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России из-за западных санкций.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на интернет-издание finans.dk.

«Мы приостановили все поставки продукции в Россию в свете санкций и непредсказуемой ситуации», — приводит издание слова представителя Lego.

Upd: в Lego сообщили «РИА Новости», что его торговая сеть и интернет-магазин продолжают работать в России, товары в наличии, но цены на них выросли.

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