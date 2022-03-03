Johnnie Walker, Chivas Regal, Jameson перестали ввозить в Россию

Производители алкоголя Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson) и Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan) приостановили ввоз продукции в Россию из-за проблем с логистикой и нестабильного валютного курса.

Pernod Ricard — один из крупнейших производителей и дистрибуторов спиртных напитков в мире. Среди его брендов: Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat и др. В 2020 году глобальные продажи Pernod Ricard достигали €8,44 млрд, выручка российского АО «П.Р.Русь» — 20,6 млрд руб.

Эксперты считают, что временное прекращение ввоза продукции этих компаний не отразится на работе российских алкомаркетов, их запасов хватит на несколько недель.

По материалам «Коммерсантъ».

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