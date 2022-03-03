⚡️ IKEA приостановила работу в России

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Рубрика Экономика России
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IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии: временно закроют магазины.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Кроме того, компания остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Это затронет 15 000 сотрудников: им уже пообещали необходимую поддержку.

Сейчас в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега», три магазина городского формата «ИКЕА Сити» в Москве, а также несколько дизайн-студий.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Икеа Дом» (управляет магазинами IKEA в РФ) по РСБУ в 2020 календарном году составила 123,1 млрд рублей.

 

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