⚡️ IKEA приостановила работу в России

IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии: временно закроют магазины.
Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.
Кроме того, компания остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Это затронет 15 000 сотрудников: им уже пообещали необходимую поддержку.
Сейчас в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега», три магазина городского формата «ИКЕА Сити» в Москве, а также несколько дизайн-студий.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Икеа Дом» (управляет магазинами IKEA в РФ) по РСБУ в 2020 календарном году составила 123,1 млрд рублей.
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