❗️ Экстренный вебинар завтра по антикризисным управленческим решениям. Записывайтесь

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Завтра 4 марта в 11-00 мы планировали совершенно другой вебинар с владелицей бухгалтерской компании Ларисой Магафуровой. Но ситуация вынуждает срочно провести антикризисный вебинар, чтобы уберечь компании от массовых банкротств.

На вебинаре:

  • как предприниматели выруливают из кризиса;
  • как и на основании каких данных они принимают антикризисные управленческие решения;
  • когда можно посчитать «на коленке» и с чем свериться, чтобы не просчитаться;
  • обсуждение ваших ситуаций сразу в прямом эфире.

Вебинар проводим бесплатно. Зарегистрироваться>> (не обращайте внимание на тему и план, их не успели поменять).

Подписчикам «Клерк.Премиум» предоставим видеозапись вебинара.

Спикер вебирнара - эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ Лариса Магафурова

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

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