❗️ Экстренный вебинар завтра по антикризисным управленческим решениям. Записывайтесь

Завтра 4 марта в 11-00 мы планировали совершенно другой вебинар с владелицей бухгалтерской компании Ларисой Магафуровой. Но ситуация вынуждает срочно провести антикризисный вебинар, чтобы уберечь компании от массовых банкротств.

На вебинаре:

как предприниматели выруливают из кризиса;

как и на основании каких данных они принимают антикризисные управленческие решения;

когда можно посчитать «на коленке» и с чем свериться, чтобы не просчитаться;

обсуждение ваших ситуаций сразу в прямом эфире.

Вебинар проводим бесплатно. Зарегистрироваться>> (не обращайте внимание на тему и план, их не успели поменять).

Подписчикам «Клерк.Премиум» предоставим видеозапись вебинара.

Спикер вебирнара - эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ Лариса Магафурова.