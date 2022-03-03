❗️ Экстренный вебинар завтра по антикризисным управленческим решениям. Записывайтесь

Завтра 4 марта в 11-00 мы планировали совершенно другой вебинар с владелицей бухгалтерской компании Ларисой Магафуровой. Но ситуация вынуждает срочно провести антикризисный вебинар, чтобы уберечь компании от массовых банкротств.
На вебинаре:
- как предприниматели выруливают из кризиса;
- как и на основании каких данных они принимают антикризисные управленческие решения;
- когда можно посчитать «на коленке» и с чем свериться, чтобы не просчитаться;
- обсуждение ваших ситуаций сразу в прямом эфире.
Вебинар проводим бесплатно. Зарегистрироваться>> (не обращайте внимание на тему и план, их не успели поменять).
Подписчикам «Клерк.Премиум» предоставим видеозапись вебинара.
Спикер вебирнара - эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ Лариса Магафурова.
Привет, Гость!
Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.