Сеть Леруа Мерлен продолжит работать в России

Компания Leroy Merlin и все ее 112 магазинов в России продолжают работать в стандартном режиме.

«Мы не планируем каких-либо изменений. Leroy Merlin сегодня — это более 44 тысяч сотрудников по всей России, и их безопасность и стабильность — наш приоритет», — сказали в пресс-службе компании.

Всего сеть французских гипермаркетов товаров для ремонта насчитывает 464 магазина в 12 странах мира.

По материалам «РИА Новости».

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