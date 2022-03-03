Компания Coca-Cola не будет уходить из России

Компания-производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщила, что продолжит работу в России.

«Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет — безопасность наших сотрудников», — сообщили в пресс-службе компании.

Coca-Cola HBC Россия принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

По материалам «ТАСС».

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