При аренде помещения у местных властей надо платить агентский НДС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговый агент по НДС
Версия для печати

Аренда имущества федеральной, региональной или местной власти обязывает компанию-арендатора платить НДС в качестве налогового агента.

Агентский НДС будет, если арендовать у органов власти:

  • федеральное имущество;
  • имущества субъектов РФ;
  • муниципальное имущество;
  • имущество федеральной территории «Сириус».

Налоговая база — стоимость аренды.

Налоговая ставка расчетная — 20/120.

Налоговые агенты по НДС — это компании и ИП. Физлица агентами не признаются.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/9992 от 14.02.2022.

Привет Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн профпереподготовка «Бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить