При аренде помещения у местных властей надо платить агентский НДС

Аренда имущества федеральной, региональной или местной власти обязывает компанию-арендатора платить НДС в качестве налогового агента.
Агентский НДС будет, если арендовать у органов власти:
- федеральное имущество;
- имущества субъектов РФ;
- муниципальное имущество;
- имущество федеральной территории «Сириус».
Налоговая база — стоимость аренды.
Налоговая ставка расчетная — 20/120.
Налоговые агенты по НДС — это компании и ИП. Физлица агентами не признаются.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/9992 от 14.02.2022.
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