Фондовый рынок Мосбиржи 4 марта не работает

Центробанк в очередной раз отменил торги на Мосбирже в секции фондового рынка. Торги не ведут с 25 февраля. О работе биржи 5 марта регулятор объявит завтра до 9:00 по Москве.

Исключением будет режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальные контракты на фьючерсы на оригинальных площадках.

С 28 февраля торги на Московской бирже проходят только на валютном и денежном рынке с 10:00 до 19:00 вместо 7:00 — 23:50.

По материалам «Коммерсантъ».